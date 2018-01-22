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Bartın sahilindeki yürüyüş yolu, fırtınada enkaza döndü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı alanına yapılan yürüyüş yolunun ahşap kısımları fırtınada hasar görürken, müteahhit firma sahile dağılan ahşap kısımları toplamaya başladı

22 Ocak 2018 20:16

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı alanına yapılan yürüyüş yolunun ahşap kısımları fırtınada hasar görürken, müteahhit firma sahile dağılan ahşap kısımları toplamaya başladı. İl Özel İdaresi yürüyüş yolunun yüzde 50\'lik kısmının yapıldığını, fırtınada yüzde 15\'lik kısmının hasar gördüğünü belirterek, bunun yüklenici firmanın sorumluluğunda olduğunu açıkladı.
Bartın merkeze bağlı Güzelcehisar köyünde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşen bazalt sütunları, geçen Ağustos ayında Türkiye\'nin 112\'nci tabiat anıtı olarak ilan edildi. Zengin bir biyoçeşitliliğe sahip sütunların bulunduğu 143 dekarlık alanda kestane, ıhlamur, akçaağaç, defne, gürgen, mersin, kum zambağı, eğrelti otu gibi yüzlerce çeşit bitki bulunuyor. Ayrıca bölgede yabani domuz, tavşan, sansar gibi hayvan türleri yaşıyor. Tabiat anıtı ilan edilen sütunların bulunduğu bölgenin turizme kazandırılması için, \'Bartın Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi\' geliştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'nın, mali destek programı kapsamındaki projenin uygulanmasına başlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında ilk olarak, 30 metre uzunluğunda, 50 ile 100 santimetre arasında değişen çaplardaki lav sütunlarının bulunduğu sahile, çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kullanılarak 850 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılmaya başlandı.
2 milyon 300 bin TL\'ye mal olması planlanan 850 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, geçen hafta fırtına nedeniyle hasar gördü. Yapımı devam eden yürüyüş yolunun ahşap kısımları, sahile dağıldı. Sahile dağılan ahşap kısımlar ve banklar müteahhit firma çalışanlarınca toplanmaya başlandı.
YÜZDE 15\'İ HASAR GÖRDÜ
Bartın İl Özel İdaresi yürüyüş yolunun hasar görmesi nedeniyle şu yazılı açıklamada bulundu:
\"Güzelcehisar sahilinde yapımı devam eden lav sütunları yürüyüş yolu projesinin fore kazık ve demir imalatları tamamen bitmiş, ahşap imalatlarının ise yüzde 50\'si bitmiştir. Ancak 18-19 Ocak gecesi ilimizin tüm sahillerinde oluşan 15 metreye ulaşan dev dalgalar ahşap imalatlara ahşapların yatay-dikey bağlantılarının yapılmayıp tamamlandıktan sonra yapılacağı düşüncesiyle yüzde 50\'lik oranın yüzde 15\'ine zarar vermiş, bu da yüklenici firmanın sorumluluğunda olup, yüklenici firma da işi sigorta ettirmiştir. Dolayısıyla İdare\'nin herhangi bir zararı yoktur. Beklenenin aksine adanın teras kısmının imalatların da hiç zarar oluşmamıştır. Bu bir doğal afet olup ilimizin bütün sahilleri aynı ölçüde bu dev dalgalardan etkilenip zarar görmüştür\"
Güzelcehisar köyünde yaşayan 57 yaşındaki Ali Denizci, \"Bu yürüyüş yolunun yapımı sırasında biz çok söyledik. Karadeniz çok tehlikelidir. Ancak kimse dinlemedi. Yürüyüş yolunun üzerine konulan tahtalar da zaten vidalanmamış. Çok söyledik, bunları sağlamlaştırın diye ama yine dinleyen olmadı. İnşallah böyle bir afet bir daha yaşamayız\" dedi.

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