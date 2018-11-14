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Bartın Irmağı'na atılan plastik tabaklar için araştırma

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Irmağı'na atılan plastik yemek tabakları için valilik, araştırma başlattı

14 Kasım 2018 16:08

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Irmağı\'na atılan plastik yemek tabakları için valilik, araştırma başlattı.
Bartın\'a bağlı Kurtköy\'den geçen ırmağa, dün plastik yemek tabakları atıldı. Irmağın kenarına savrulan beyaz plastik tabaklar, kötü görüntü oluşmasına neden oldu. Yüzlerce plastik tabak, ırmağın iki tarafına saçıldı. Görüntüleri çekenler, sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, tepki gösterdi. Çevre kirliliği ile ilgili Bartın Valiliği\'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
\"İlimiz Kurtköy organize sanayi bölgesinde ırmak kenarına plastik atıkların atılarak, çevrenin kirletildiğine ilişkin haberler sosyal medyada yer almıştır. Konuyla ilgili olarak, Bartın Valisi Sinan Güner, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce teknik personelince yerinde inceleme yapılması İl Jandarma Komutanlığınca bölgede söz konusu atıkların kim ya da kimler tarafından atıldığının tespiti yönünde araştırma başlatılarak, önleyici tedbirlerin artırılması çevre köy muhtarlarımızın konuyla ilgili bilgisine başvurulması hususunda talimat vermiştir.\"

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