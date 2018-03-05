T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bartın Irmağı 5 metre yükseldi, yollar su altında kaldı (3)

VALİLİK: BOŞALTILAN EVLER SULAR ALTINDA KALDI Bartın Valiliği'nce baraj sularının yükselmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı

05 Mart 2018 20:44

VALİLİK: BOŞALTILAN EVLER SULAR ALTINDA KALDI
Bartın Valiliği\'nce baraj sularının yükselmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kentte geçen cumartesi gününden beri etkili olan yağmur sonrası, kamulaştırma yapılarak, boşaltılan evlerin sular altında kaldığı belirtilerek, şöyle denildi:
\"Kirazlı Köprü Barajı sahasında kalan ve kamulaştırılması yapılıp bedelleri ödenerek boşaltılan evler aşırı yağışlar sonrasında sular altında kalmış dolayısıyla bu alanda herhangi bir mağduriyet yaşanmamış aşırı yağışlar nedeniyle sadece Ulus İlçesi Abdipaşa Beldesi Derecik Mahallesinde geçici süreli elektrik, su ve ulaşım sorunu yaşanmıştır. Kirazlı Köprü Barajında su seviyesi yükselmiş barajdaki su tahliyesi ise ekiplerce yapılmaya devam etmektedir. Baraj sahasında mevcut yolun su altında kalması nedeniyle alternatif yol olan Çubuklu Köyü Gökmenoğlu mevkii hattı belirlenmiş, ulaşım bu güzergahtan sağlanmaktadır. İl Özel İdaresi ekiplerince söz konusu yolun iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Bölgede güvenlik gerekçesiyle elektrik kesintisi yapılmış olup 4 Mart tarihinden itibaren elektrik verilmektedir. DSİ ekiplerince de bölgede su sorunu giderilerek su verilmeye başlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca çalışmalar koordineli bir şekilde devam etmektedir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİK BOŞALTILAN EVLER SULAR ALTINDA KALDI Bartın ValiliğiKentteKöprü BarajıUlusAbdipaşa Beldesi Derecik MahallesindeKirazlı Köprü BarajındaBarajKöyü GökmenoğluBölgedeMartDSİVatandaşlarımızın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24