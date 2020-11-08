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Koronavirüs

Bartın’da Koronavirüs hastası ve temaslılarının listesini paylaşan öğretmene soruşturma

08 Kasım 2020 13:47

Bartın'ın Ulus ilçesinde sosyal medya hesabından Koronavirüs hastaları ve temaslıların listesini paylaşan görevli öğretmene soruşturma açıldı.

Ulus ilçesindeki filyasyon ekibinde görevli öğretmen Hakkı A., dün gece sosyal medya hesabından ilçede Koronavirüs testi pozitif çıkanlar ile temaslı olanların adlarının yer aldığı bir liste yayınladı. Hakkı A. paylaşımında, "Evde izolasyonda olması gerekenlerin listesidir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi. Gelen tepkiler üzerine Hakkı A., paylaşımını kaldırdı.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, "Öğretmen arkadaşımızın filyasyon ekibinde görevli olduğunu öğrendik. Kendi sosyal medya hesabında bu listeleri paylaştığı bizlere bildirildi. Kendisiyle ilgili idari soruşturmayı başlattık. Gereği yapılacaktır" dedi.

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