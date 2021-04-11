Bartın'da heyelan; belediye başkanından sürücülere uyarı

Bartın'ın Hasankadı Beldesi yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kayalar yola düştü. Belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol, ulaşıma açıldı.

Bartın Hasankadı Beldesi yolunda heyelan meydana geldi. Yokuşta bulunan kayalar yola düştü. Sürücülerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri iş makinesi ile yoldan kayaları kaldırdı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, yağmurun devam ettiğini belirterek, yol güzergahında heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyleyip, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.