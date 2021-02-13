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Bartın'da biri gebe 3 karacayı vuran 5 kişiye 42 bin lira para cezası

13 Şubat 2021 18:54

Bartın'da kaçak avcılık yapan ve biri gebe 3 karacayı vurduğu tespit edilen 5 kişiye, 42 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekipleri, Ulus ilçesi sınırlarındaki Abdipaşa beldesinin Kalecik köyü yakınlarında bulunan Ören mahallesi mevkisinde 5 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi.

Avcıların, biri gebe 3 karacayı vurduğunu tespit eden ekipler, gebe hayvanın karnından 2 yavru çıktığını belirledi.

Avda kullanılan 5 silaha el koyan ekipler, şüphelilere 42 bin lira idari para cezası uyguladı.

Şüphelilere, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları gerekçesiyle de ayrıca para cezası verildiği bildirildi.

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