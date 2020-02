Bartholomeos'tan Sinop Valisi'ne ziyaret (2)

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ, ARKEOLOJİ MÜZESİ\'Nİ İNCELEDİ

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sinop Valiliği ziyaretinin ardından, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül\'ü ziyaret etti, Arkeoloji Müzesi\'ni de gezip incelemelerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki din adamlarını makamında ağırlayan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ergül, \"Sinop’a hoş geldiniz. Farklı dinler, farklı mezhepler bunlar olabilir. Gayet doğal. Hedefimiz aynı. Hepimiz kardeşiz. Bu kardeşliği bütün dünyadaki kavgaların artık bırakılması lazım. Herkesin kucaklaşması lazım. Çünkü çok kısa bir zaman çizgisi içerisinde kavgalara yer olmaması lazım. Burada da en büyük görev dini olarak siz ve sizin gibi dinleri çok iyi bilenlere ve de bizim gibi üreten insanlara düşüyor. Herkes görevini yaparsa, dünya daha iyi yaşanabilir hale gelir\" dedi.

\'BÜYÜK DOSTLUK GÖRÜYORUM\'

Ziyaret sonrası Sinop Arkeoloji Müzesi\'ne giderek burada incelemelerde bulunan Bartholomeos, Sinop Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Vural’dan müzedeki tarihi eserler ile ilgili bilgiler aldı. Kenti çok zengin ve güzel bulduğunu belirten Bartholomeos, \"Çok kıymetli bütün dünya kültürüne ait olan eserleri, Sinoplular muhafaza etmeyi bilmişler. Tebrik ederim. Her şey enteresan. Her şey ilginç. Sinop’a ilk defa geliyorum. Gerçi Anadolu’nun birçok yerinde bulundum. Bu taraflara ilk defa geliyorum. Dün akşamdan beri büyük ilgi, büyük dostluk görüyorum. Sizi dualarımla unutmayacağım. Şehrinizi, sizleri, iyiliği, mutluluk için her zaman dua edeceğim. Ve mümkün olduğu kadar sizlere turist getirmeye çalışacağım\" diye konuştu.



