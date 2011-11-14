-Bartholomeos: Van için dua ettik DENİZLİ (A.A) - 14.11.2011 - Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu yıl yapılan kazı çalışmalarında Hazreti İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarının bulunduğu Pamukkale Ören Yeri'ni ziyaret etti. Bartholomeos ve Rum Ortodoks Kilisesi'nin önde gelenlerinden oluşan heyet, Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Philippus'un kilise takvimine göre ölüm yıl dönümünde, Pamukkale Ören Yeri'nde bu yıl ortaya çıkarılan mezarını ziyaret etti. Bartholomeos, daha sonra, Hristiyan inancına göre Aziz Philippus'un çarmıha gerilerek öldürüldüğü Şehitlik Tepesi'ndeki Aziz Philippus Martyrionu'nda (Hristiyanlıkta din şehitlerinin mezarları üzerindeki anıt yapı) düzenlenen ayini yönetti. Kazı heyeti başkanı İtalyan Prof. Dr. Francesco D'Andria'dan bilgi alan Bartholomeos, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Philippus'u dualarla anmak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, ''Burada ayrıca Van depreminde hayatlarını kaybedenler ve yakınları için dua ettik. Tanrı'dan böyle acılar göstermemesi için şefaat diledik'' dedi. Aziz Philippus'un Tanrı'nın birliğini anlatmak için yollara düşmüş ve Denizli'de Allah'ın kelamını vaaz ederken putperestlerce öldürülmüş bir aziz olduğuna işaret eden Bartholomeos, şunları kaydetti: ''İmanı uğruna şehit olan bu havarimizin onurlu ve vakur duruşu sadece Hristiyanlar'a değil Allah'a iman eden herkese örnek niteliktedir. Kendisine inancını inkar etmesi için işkenceler edilmiş, azaplar çektirilmiş, o inancını inkar etmemiş ve nihayetinde ölümü yeğ tutmuştur. Mezarının bulunduğu haberi bizleri sevindirmiştir. Onun mezarı başında, kilise takviminde ölüm gününde ayin yapabilmek bizlerin kalplerine huzur vermiştir. Bu nedenle bizim ayinimizi mümkün kılan Denizli Valisi Sayın Abdülkadir Demir'e, hükümetimize ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkürlerimizi sunmayı bir borç bilmekteyiz.'' Bartholemeos, kazı heyeti başkanı ve ekibini de Aziz Philippus'un mezarını ortaya çıkardıkları için kutladığını belirterek, şöyle konuştu: ''Bu çalışmalarıyla hem ülkemize hem de dünyaya önemli değerler kazandırmışlardır. Bugün havari Philippus'un Denizli'de huzur içerisinde yattığından eminiz. İsa Mesih ve havarilerin izinden yürüyenlerin bu kutsal mekanı ziyaret etmek hususunda içtenlikli bir arzu beslediklerini biliyoruz. Dileriz yapılan çalışmalar ilerler ve her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip ülkemizin bağrında yatan bir tarihi zenginlik tamamıyla gün ışığına çıkarılır.'' Bartholomeos ve beraberindekiler, Pamukkale travertenlerini ve antik havuzu, İncil'de adı geçen yedi kiliseden birinin bulunduğu Laodikya Antik Kenti'ni gezdi. Kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten kazılarla ilgili bilgi alan Bartholomeos, 21 Ekimde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından açılan Tapınak A ile vaftiz havuzu ve Tanrı'nın gözleri diye adlandırılan mozaiklerin bulunduğu kiliseyi de gezdi. Bartholomeos'un ziyaretine Denizli Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Teodoros Tsakiris ve diğer yetkililer eşlik etti.