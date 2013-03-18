Bartholomeos: Ruhban Okulu için Başbakan'a başvurmanızı öneriyorum

Fener Rum Ortadoks Patriği Bartholomeos, Ruhban Okulu'nun açılması konusunda hükümetin kendileriyle resmi temas kurmadığını belirterek, "Bu konuda bilgi almak için Sayın Başbakan'a başvurmanızı öneriyorum" dedi.



Fener Rum Ortadoks Patriği Bartholomeos, 959 yıl sonra bir ilke imza atarak, yeni seçilen Papa Francis'in Vatikan'da yapılacak "resmi göreve başlama" ayinine katılacak.

Fener Rum Ortadoks Patriği Bartholomeos, Roma'ya uçuşundan önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda NTV muhabiri Can Ertuna'nın sorularını yanıtladı.

Söyleşide Ruhban Okulu konusuna değinen Bartholomeos, bu konuda hükümetin kendileriyle resmi temas kurmadığını söyledi. Bartholomeos, "Ruhban Okulu konusunda Sayın Başbakan'a başvurmanızı öneriyorum. Biz bu konuda çok konuştuk, çok bekledik ve hala da bekliyoruz" dedi.



'İçimden geldi, gitmek istedim'



Vatikan'da Papa Francis'in ayinine katılma kararını da değerlendiren Fener Rum Ortadoks Patriği Bartholomeos, "İçimden geldi, gitmek istedim" sözleriyle ifade etti.

"Bu jestin altında iki kilisenin arasındaki dostane ilişkilere atfettiğim önem yer alıyor" diyen Bartholomeos, "Bu ziyaretle son dönemde gelişen ilişkilerimizin altını çizmek istiyorum. Yeni Papa döneminde bu dostane ilişkilerimizin daha artmasını ümit ediyorum. Yeni Papa, mütevazi tutumu ile herkesin gönlünü kazandı" şeklinde konuştu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos iki kilise arasındaki tarihi rekabeti de şu sözlerle değerlendirdi: "Kiliselerin ayrılması yalnız dini veya ilahi sebeplerden dolayı hasıl olmamıştır. 50 sene önce tekrar yakınlaşmaya başladık birbirimize. Eski düşmanlık veya eski uzaklaşma ortadan kalkmıştır. Ortodoks ve Katolik iki kardeş olarak birbirimize yakınlaşmaktayız."

Bartholomeos yarınki ayine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın katılacağını da sözlerine ekledi.