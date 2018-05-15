Bartholomeos, manastırın açılışını yapıp, ayin yönetti

Mustafa SUİÇMEZ- Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde, yeniden inşa edilen Aya Konstantin Manastırı’nın açılışını gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, ardından manastırda ayin yönetti.

Gökçeada ilçesi Roksado Vadisi mevkisinde doğa koşulları nedeniyle zamanla yıkılan ve bir süre önce yeniden inşa edilen Aya Konstantin Manastırı için açılış töreni düzenlendi. Törene, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan\'ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan\'ın Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis ve eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, Selanik İmrozluları Derneği Başkanı Pavlos Stavrotidis, Atina İmrozlular Derneği Başkanı Stelios Pulados, Avusturya Metropoliti Arsenios, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, Yunanistanlı iş adamı Teodoros Angelopulos ile 1’inci ve 2’nci dönem Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas ve çok sayıda Yunan konuk katıldı.

Rumca dualarla başlayan tören, manastırın giriş kapısının açılmasıyla birlikte içeride devam etti. Aya Konstantin Manastırı’nın açılışını gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde manastır içinde ayin düzenlendi. Bartholomeos\'un yönetimindeki ayin, katılımcılara kutsal su serpilmesi ve dualarla sona erdi.



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