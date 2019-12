'Bartholomeos maksadını aştı'

T24 -

Arınç, Manisa'daki temasları sırasında, Bartholomeos'un Türk vatandaşı olduğunu, Lozan Anlaşması'nda bunun şartlarının belirlendiğini belirterek, kendilerinin de hükümet olarak Patrikhaneye haklı konularda her zaman yardımcı olduklarını söyledi.Bülent Arınç, ''Maksadını aşan bir ifadedir, tercüme yanlışlığı mı dersiniz, yoksa sorana göre bir cevap vermiş midir dersiniz, ama nereden bakarsanız bakın, çok yanlış. Türk milletini rencide etti bu konuşması. Umarım kendisi de açıklama yapacaktır. Bu açıklamayı hepimiz bekleyelim'' dedi.Kendisinin Vakıflardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Patrik ile daha önce görüştüğünü, onların cemaat vakıflarıyla ilgili taleplerini her zaman itinayla takip ettiklerini dile getiren Arınç, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili olarak İstanbul'a gideceğini, gerekirse Bartholomeos ile görüşeceğini dile getirdi.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, şöyle devam etti:''Bir yanlışlık, bir eksiklik, bir haksızlık varsa, bunu hükümet olarak telafi etmeye her zaman hazırız, ama inanıyorum ki onların da Türkiye'de yaşamaktan ve böyle bir hükümeti muhatap bulmaktan memnun olmaları gerekir. Halkımızı rencide eden bu konuşmaya karşı umarım, çok doyurucu ve ikna edici bir açıklama yapsınlar.''