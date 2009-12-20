T24 LogoT24 Logo
Politika

'Bartholomeos maksadını aştı'

Devlet Bakanı Arınç, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un açıklamalarını ''maksadını aşan ifadeler'' şeklinde değerlendirdi.

20 Aralık 2009 02:00

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD'de bir TV kanalına yaptığı açıklamaları ''maksadını aşan ifadeler'' şeklinde değerlendirdi.

'Kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum'

Arınç, Manisa'daki temasları sırasında, Bartholomeos'un Türk vatandaşı olduğunu, Lozan Anlaşması'nda bunun şartlarının belirlendiğini belirterek, kendilerinin de hükümet olarak Patrikhaneye haklı konularda her zaman yardımcı olduklarını söyledi.

Bülent Arınç, ''Maksadını aşan bir ifadedir, tercüme yanlışlığı mı dersiniz, yoksa sorana göre bir cevap vermiş midir dersiniz, ama nereden bakarsanız bakın, çok yanlış. Türk milletini rencide etti bu konuşması. Umarım kendisi de açıklama yapacaktır. Bu açıklamayı hepimiz bekleyelim'' dedi.

Ankara'da çarmıh rahatsızlığı

Kendisinin Vakıflardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Patrik ile daha önce görüştüğünü, onların cemaat vakıflarıyla ilgili taleplerini her zaman itinayla takip ettiklerini dile getiren Arınç, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili olarak İstanbul'a gideceğini, gerekirse Bartholomeos ile görüşeceğini dile getirdi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, şöyle devam etti:

''Bir yanlışlık, bir eksiklik, bir haksızlık varsa, bunu hükümet olarak telafi etmeye her zaman hazırız, ama inanıyorum ki onların da Türkiye'de yaşamaktan ve böyle bir hükümeti muhatap bulmaktan memnun olmaları gerekir. Halkımızı rencide eden bu konuşmaya karşı umarım, çok doyurucu ve ikna edici bir açıklama yapsınlar.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24