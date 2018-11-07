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Dünya

Barselona'dan sonra Madrid'de istasyon bomba şüphesiyle boşaltıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Barselona'da yaşanan bomba ihbarı ardından İspanyol güvenlik görevlileri Madrid ana tren istasyonu Atocha Renfe'yi de boşaltma kararı aldı

07 Kasım 2018 16:19

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Barselona\'da yaşanan bomba ihbarı ardından İspanyol güvenlik görevlileri Madrid ana tren istasyonu Atocha Renfe\'yi de boşaltma kararı aldı.
İspanyol polisi, Madrid\'deki tahliye hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.
Barselona polisi, erken saatlerde şehrin ana istasyonunda iki treni bomba şüphesiyle boşaltıp, bomba imha ekipleri çağırmıştı.
Katalonya polisinin Twitter’dan yaptığı duyuruda, \"Sabah saat 8:00 sularında, ray altyapısı güvenlik operatöründen Adif, bizi arayarak tarayıcıdan geçirdiği bir çantanın içinde patlayıcı bir maddeye benzeyen bir cisim bulunduğunu söyledi\" denildi.

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