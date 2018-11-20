T24 LogoT24 Logo
Dünya

Barselona'da tren raydan çıktı: en az bir kişi öldü 44 kişi yaralandı

Sibel Deniz / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Demiryolu şirketi Renfe ve Katalan polis birliği Mossos d’Esquadra’ya göre, İspanya’nın Katalonya bölgesinde toprak kayması sonucu bir banliyö treni raydan çıktı

20 Kasım 2018 17:52

Sibel Deniz / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Demiryolu şirketi Renfe ve Katalan polis birliği Mossos d’Esquadra’ya göre, İspanya’nın Katalonya bölgesinde toprak kayması sonucu bir banliyö treni raydan çıktı. 
Barselona’da son günlerde görülen şiddetli yağışlara bağlı olarak, toprak kayması sonucu Barselona’nın Vacarisses bölgesinde, yerel saat ile 06.15\'te (TSİ 08.15) R4 hattı üzerinde sefer yapan bir banliyö treninin son iki vagonu raydan çıktı.
Bölgedeki İtfaiye’den gelen bilgilere göre trende yaklaşık 150 kişi vardı ve kaza sonucu bir kişinin öldüğü, 44 kişini yaralandığı, üç kişinin durumunun ciddi olduğu duyuruldu.
Kazayı yara almadan atlatan 30 kişinin otobüsle Terrassa tren istasyonuna, diğerlerinin de psikolojik yardım için Vacarisses’deki bir spor merkezine götürüldüğü bilgisi verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sibel DenizKasım DHADemiryoluRenfeKatalanMossosBarselonanın VacarissesTSİR4BölgedekiKazayıTerrassaVacarissesdeki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24