Barselona'da patlama: En az 1 ölü, 14 yaralı

İspanya'nın kuzeyinde Barselona yakınlarında meydana gelen patlamada en az bir kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

AFP haber ajansının aktardığına göre, Premia de Mar'da bir apartman dairesinde yaşanan patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Barselona'nın acil servis sözcüsü AFP'ye açıklamasında "Patlama sabah 08.25'te oldu 15 kişiyi etkiledi. 14'ü yaralı, bir kişi öldü" dedi.

Sözcü, iki yaralının durumunun kritik olduğunu söyledi.

İspanyol medyasında yer alan görüntülerde yedi katlı binanın alev aldığı görüldü. Yerel basın, patlamanın gaz tesisatından kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer patlama nedenini araştırırken bina da tamamen boşaltıldı.

Patlamanın yaşandığı Premia de Mar, Barselona'nın yaklaşık 25 km kuzeyinde bulunuyor.