Barselona saldırısında yaralanan Yunan kadın hayatını kaybetti

Io Chokona / Atina, 27 Ağustos (DHA) – 17 Ağustos’ta Barcelona’da gerçekleşen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 100\'ün üstünde insanın yaralandığı terör saldırısında ağır yaralanan Yunan asıllı kadın bu sabah hayatını kaybetti.

51 yaşındaki kadının ölümü saldırıda ölenlerin sayısını 16’ya çıkardı.

Barcelona’yı ailesiyle turistik amaçla ziyaret eden kadının iki oğlu da hafif yaralanmıştı, ancak kendisinin ilk gönden beri durumunun çok ağır olduğu bildirilmiş, 8 saat süren ameliyattan sonra ailesine iyileşemeyeceği açıklanmıştı.

Saldırıda yaralananlardan 5’inin durumu kritik.

Dün 100 binden fazla kişi Barcelona’da, İspanya Kralı huzurunda “Korkmuyorum” sloganıyla terör saldırılarını kınayan protesto gösterisi düzenlediler.