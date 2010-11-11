-BARROSO KIBRIS İLE İLGİLİ ÖZEL ÇALIŞMA YÜRÜTECEK SEUL (A.A) - 11.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini belirterek, ''Kendisi Kıbrıs ile ilgili daha özel bir çalışmayı ayrıca yürütecek'' dedi. Başbakan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Barroso ile görüşmesinin ardından gazetecilerin toplantıya ilişkin sorusunu yanıtladı. Türkiye ile ilgili AB İlerleme Raporu'nun açıklandığını anımsatan Başbakan Erdoğan, Barroso ile bu konuda görüştüklerini belirtti. Türkiye'nin AB müktesebatının gereği olarak çalışmalarını daha da ilerlettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Tabii ki olması gereken bazı konuları zaten raporda da görüyoruz ama Türkiye dünden bugün çok daha iyi bir konumda. Yarın daha da iyi bir konumda olacağız. Bunları aramızda değerlendirdik. Bu arada Kıbrıs konusu üzerinde durduk. Kendisi Kıbrıs ile ilgili daha özel bir çalışmayı ayrıca yürütecek. Brüksel'e daveti oldu. Benim kendilerini yeniden göreve seçilmesi sebebiyle Türkiye'ye davetim oldu. Zaten ben de yakın bir süre içinde bir Brüksel ziyareti yapacağım. Etraflıca bu konuları görüşeceğiz.''