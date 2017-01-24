Barron Trump tweet'i ünlü metin yazarını zor durumda bıraktı

Amerika'da Cumartesi akşamları yayınlanan komedi-show programı Saturday Night Live'ın yazarı Katie Rich, Başkan Donald Trump'ın oğlu ile ilgili tweet'i sonrası zor durumda kaldı. Amerikan medyasında, Rich'in süresiz olarak görevden uzaklaştırıldığı yönünde haberler yayımlandı.

Katie Rich, sonradan sildiği tweet'inde, "Barron bu ülkenin ilk evde-eğitim saldırganı olacak gibi" ifadesini kullanmıştı.

Amerika'da, okul saldırılarını gerçekleştirenlerin profili ile Barron Trump arasında benzerlik kuran tweet, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Katie Rich gelen tepkiler üzerine önce tweet'i sildi, sonrasında da twitter hesabını kapattı.

Rich daha sonra hesabını tekrar aktif duruma alarak bir özür mesajı yayınladı.

Amerika'nın 42. Başkanı olan Bill Clinton'ın kızı Chelsea Clinton da Barron Trump'a destek verenler arasındaydı.

40 yıldan uzun bir süredir devam eden Saturday Night Live, özellikle seçim sürecinde çok sayıda Donald Trump parodisi yayınlamıştı.

Trump ise program için "korkunç bir oyuncu kadrosu var", "hiç komik değil" ifadelerini kullanmıştı.

Programın yayınlandığı NBC kanalı ise henüz Katie Rich'in tweet'i ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Amerikalı ünlü oyuncu Rosie O'Donnel, Donald Trump Başkan seçildikten sonra attığı bir tweet'te, Trump'ın 10 yaşındaki oğlu için "Barron otizm hastası ise ne olmuş? Eğer öyle ise, otizm salgınına farkındalık yaratmak için ne iyi bir fırsat" ifadesini kullanmıştı.

Rosie O'Donnel'ın bu mesajı sosyal medyada farklı tepkilere neden olmuştu. Ünlü oyuncuyu, destek verenler olduğu kadar, özel hayatın sınırlarını aştığı gerekçesiyle eleştirenler de olmuştu.

O'Donnel'ın 3 yaşında otizm hastası bir kızı bulunuyor. Ünlü oyuncu hastalık hakkında farkındalık yaratmak için kampanyalara katılıyor.