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Spor

Baros'un gol sevinci

Süper Lig’de 19 kez rakip ağları sallayan Galatasaray’ın Çek yıldızı, Avrupa’nın en golcüleri arasında bulunuyor.

13 Mayıs 2009 03:00


Süper Lig’de 19 kez rakip ağları sallayan Galatasaray’ın Çek yıldızı, Avrupa’nın en golcüleri arasında bulunuyor. 

G.Saray'da kariyerinin en verimli sezonunu geçiren Milan Baros, Avrupa’da da zirveyi zorluyor. Süper Lig’in geride kalan 28 haftasında rakip fileleri 19 kez havalandıran ve gol krallığı yarışmasında ilk sırada olan Çek futbolcu, Avrupa’nın 5 büyük ligi göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede üst sıralarda bulunuyor.

İspanya’da Barcelona forması giyen Samuel Eto’o, Avrupa’nın en golcü oyuncusu durumunda. Kamerunlu yıldız, 31 maçta 26 gol atma başarısı gösterdi.

Valencia’dan David Villa 23, A.Madrid’den Diego Forlan 21 ve Barcelona’dan Lionel Messi ise 20 gol kaydetti.

Almanya Ligi’nde Wolfsburg’da top koşturan Grafite’nin 22, İtalya Ligi’nde Inter’de forma giyen İbrahimoviç ve Bologna’dan Marco di Vaio’nun 20’şer, Fransa Ligi’nde Toulouse’un forveti Pierre Gignac’ın ise Milan Boros gibi 19 golü var.

İngiltere Premier Lig’in en golcüleri de 15’er ile Chelsea’den Nicolas Anelka ve Manchester United’tan Cristiano Ronaldo oldu.

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