Baros'a Tangocu ortak!



Bu sezon kariyerinin en iyi performansını gösteren ve ligde 19 gol atan Milan Baros'un yanında görev yapan Nonda ve Ümit Karan'dan beklenen verimi alamayan Galatasaray'ın forvet arayışlarında sona yaklaşıldı.

Sabah Gazetesi'nin 28 Nisan 2009 tarihli bugünkü sayısındaki habere göre; Güney Amerika pazarını tarayan ve aradığı golcüyü Arjantin'de bulan sarı-kırmızılı yönetim, Lanus'un golcüsü Jose Sand ile el sıkıştı.



River Plate altyapısından yetişen ve 2007 yılında geldiği Lanus'ta gol patlaması yapan 29 yaşındaki Tangocu, attığı 15 golle takımının 2007 Açılış Ligi şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu. 2009 Kapanış Ligi'nde attığı 8 golle, gol krallığı yarışında Velez'li Lopez ile ilk sırayı paylaşan Jose Sand, Lanus'ta 57 maçta 45 kez fileleri havalandırdı.





MAN. UNİTED'IN KAPISINDAN DÖNDÜ



Alfo Basile'nin 28 yaşında ilk kez milli takıma çağırdığı ve 2008 yılında Şili maçında görev verdiği Sand, 9 yıllık profesyonel kariyerinde ülkesi dışında forma giymedi. Sezon başında Man. United'ın transfer listesinde olan ancak Premier Lig'de forma giymesi için gerekli olan milli formayı giyme şartını (Son 2 sezonda maçların %75'i) yerine getiremeyen Sand için Palermo ve Udinese ile Panathinaikos de girişimde bulunmuştu.



