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Spor

Baros da yetmedi

Eskişehirspor'a 4-2 yenilen Galatasaray, ilk kez Çek oyuncusu Milan Baros'un gol attığı bir karşılaşmayı kaybetti.

27 Ekim 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'a 4-2 yenilen Galatasaray, ilk kez Çek oyuncusu Milan Baros'un gol attığı bir karşılaşmayı kaybetti.

Turkcell Süper Lig ve UEFA Kupası'nda attığı 8 golle Galatasaray'ın en etkili silahı olan Baros, Eskişehirspor'a karşı takımını 2-1 öne geçiren golü atmasına rağmen, takımını yenilgiden kurtaramadı.

Milan Baros, Galatasaray'ın UEFA Kupası elemelerinde İsviçre'nin Bellinzona takımını ile yaptığı karşılaşmalarda 3 gol atarak takımının tur atlamasında önemli katkı sağladı. Çek golcü, sarı-kırmızılı takımın deplasmanda Bellizona'yı 4-3 yendiği ilk karşılaşmada 2, sahasında 2-1 kazandığı maçta ise 1 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Turkcell Süper Lig'de de Galatasaray'ın 4. haftada deplasmanda Kocaelispor'u 4-1 ve 5. haftada Konyaspor'u aynı sonuçla geçtiği karşılaşmalarda 2'şer gol atan Baros, adeta yıldızlaştı.

Ancak, oyuncunun tüm çabasına ve bir kez de fileleri havalandırmasına rağmen, Eskişehirspor karşısında Baros'un gol attığı bir maçta ilk kez Galatasaray yenilgiyle ayrıldı.

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