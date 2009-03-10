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Spor

Baros çok değişti!

Galatasaray’da, 2000 yılındaki UEFA Kupası şampiyonluğunu kazandıran ’takım ruhu’ yeniden ortaya çıkmaya başlıyor.

10 Mart 2009 02:00


Galatasaray’da, 2000 yılındaki UEFA Kupası şampiyonluğunu kazandıran ’takım ruhu’ yeniden ortaya çıkmaya başlıyor. Michael Skibbe döneminde sık sık kaprisleriyle gündeme gelen yabancı futbolcular, yeni teknik direktör Bülent Korkmaz’ın gelişiyle adeta kişilik değiştirdi. Bunun sonucu Florya’daki dayanışma da tavan yaptı.

UEFA Kupası’ndaki Hamburg maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek Milan Baros’un sözleri ve davranışları, bu dayanışmayı gözler önüne serdi. Kritik maç öncesi takım arkadaşları Ümit Karan ve Nonda’ya destek veren Çek golcü, moral aşılamak adına ikiliyle sık sık biraraya gelip, sohbet ediyor.

Ben yoksam onlar var

Bu önemli maçta forma giyemeyeceği için üzgün olduğunu söyleyen Baros, "Ben yoksam Ümit var, Nonda var. Onlar da en az benim kadar değerli golcüler. Umarım Benfica maçında olduğu gibi Ümit yine golünü atar ve kazanırız" diye konuştu.

Rövanş maçını sabırsızlıkla beklediğini belirten Çek yıldız, "Avrupa’da daha da iyi oynuyoruz. Eminim ki, Almanya’dan en iyi skorla döneceğiz. Bizim hedefimiz zor da olsa final" dedi. Bu arada sakatlığı bulunan Servet’in de koltuk değnekleri ile tesislere gelerek arkadaşlarının yanında olduğu belirtildi.

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