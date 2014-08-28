Baroni 5 yıl sonra Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Brezilyalı Cristian Baroni'nin sözleşmesinin feshedildiği açıklandı

DHA'nın haberine göre, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2009-2010 sezonundan bu yana Fenerbahçemize başarıyla hizmet eden Brezilyalı oyuncumuz Cristian Oliveira Baroni ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun getirmiş olduğu yabancı oyuncu kısıtlaması nedeniyle bugün itibariyle zorunlu olarak yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 31 Ağustos 2014 Pazar günü oynanacak olan Karabükspor maçı öncesi Cristian Baroni’ye bir teşekkür plaketi takdim edecektir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cristian Baroni’ye kulübümüzün kapılarının ileriki dönemde de açık olacağını belirterek, bugüne kadar kulübümüz için vermiş olduğu tüm emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.