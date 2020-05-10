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Barolardan seçim yöntemine müdahaleye tepki: Bizleri yok sayan hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyoruz

10 Mayıs 2020 22:43

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, baroların seçim sisteminde değişiklik hazırlığıyla ilgili barolardan tepki geldi. 50 baronun yaptığı ortak açıklamada, ''Bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır'' denildi.

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