Barolardan 'İkizdere' direnişine destek: Doğamızı, nefesimizi ve geleceğimizi korumakta gösterdiğiniz kararlılık için sizlere müteşekkiriz

Barolar yayımladıkları ortak açıklamayla Rize İkizdere'de Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat'ın yapmaya çalıştığı taş ocağına karşı direnen köylülere desteklerini duyurdu. Barolar açıklamasında, "Doğamızı, nefesimizi ve geleceğimizi korumakta gösterdiğiniz kararlılık için sizlere müteşekkiriz" denildi.

"Yaşam alanlarınızdan 16 milyon tona yakın taş almak istiyorlar"

Açıklamada, "Rize İkizdere Vadisi Cevizlik Köyü’ndeki insanlarımız! Sesinizi duyuyoruz!Biliyoruz ki sizler; yaşam alanlarınızı, canlıları, ortak yurdumuz olan yeryüzünü korumak için 4 taşocağı projesine karşı günlerdir ayaktasınız. Doğamızı, nefesimizi ve geleceğimizi korumakta gösterdiğiniz kararlılık için sizlere müteşekkiriz. Ağacıyla, kuşuyla, yabanıyla, suyuyla size ait olan yaşam alanlarınızdan 16 milyon tona yakın taş almak istiyorlar. Bunun yaratacağı heyelan tehlikesine, mera ve tarım , balık stok ve arıların beslenme alanlarının tahrip edilmesine, içme suyunuzun kirletilmesine katlanmanızı, susmanızı istiyorlar sizden de. Bilmelisiniz ki, hiçbir şirketin, hiçbir yöneticinin size rağmen buna karar verme yetkisi yok." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Yaşadığınız yerin havasına, suyuna, toprağına etki edecek her bir faaliyet hakkında bilgilenmek; bunlara, olumsuz etkileri nedeniyle karşı çıkmak en temel Anayasal haklarınızdan. Bizler biliyoruz ki; bütünsel ve gerçekçi bir çevresel etki değerlendirme sürecini tam anlamıyla yürütmeden taş ocaklarının açılmasına karar verilmesi, bütünüyle hukuk dışıdır ve hiçbir biçimde meşru değildir. Biliyoruz ki; bu hukuksuzluğa dair bilgi sahibi olmak, buna karşı çıkmak, bağımsız yargıya erişmek ve etkili bir biçimde kullanabileceğiniz idari mekanizmalara sahip olmak da hakkınız. Ve devlet, bu haklarınızı kullanmanızı güvence altına almakla yükümlüdür.

İdari organların İkizdereliler’in bilgilenme, karşı çıkma, adalete erişme haklarını çiğnemesi; devletin kolluk kuvvetlerinin, maddi ve manevi varlıklarınızı koruma çabanızı biber gazı ve zor kullanıp sizleri özgürlüğünüzden yoksun bırakarak engellemesi, hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez.

Biz bunu görüyoruz.Bu süreçte karar alan, kolluk kuvvetlerine emir veren bütün idari organ ve görevlilere, İkizdereliler’in insan olmaktan kaynaklanan haklarını ihlal eden her bir davranışın hukuki sorumluluk doğuracağını dikkate almaları, ivedilikle hukuk alanına çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz. Yaşam alanlarını korumak için nöbet tutan insanlarımızla dayanışma içinde olacağımızı, hukukun işletilmesi çabalarını güçlendirmek konusunda sorumluluk duyduğumuzu paylaşıyoruz."

Açıklamada imzası olan barolar şöyle: