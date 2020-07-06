Barolar, çoklu baro teklifine karşı eylemlere devam edecek; CHP, Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak

AKP ve MHP Grup Başkanvekilleri ile iki partiden 182 milletvekilinin imza attığı 28 maddelik “çoklu baro” teklifinin Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlandı. 2 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da başlayan komisyon, 6 Temmuz Pazartesi saat 03.15’te bitti. 5 gün 52 saat çalışan komisyonda 296 konuşma yapıldı. Türkiye Barolar Birliği ve 80 il barosunun karşı olduğunu açıkladığı yasa teklifi CHP, İYİ Parti ve HDP’nin karşı oylarına karşın virgül dahi değişmeden komisyondan geçti.

CHP: Teklifin geri çekilmesi için mücadele edeceğiz

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre çoklu baro teklifinin Genel Kurul’da itiraz edilen konularda bir değişiklik yapılmadan yasalaşması durumunda CHP, yasanın yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, teklifin geri çekilmesine ilişkin mücadeleyi Genel Kurul’da sürdüreceklerini belirterek, “Teklife ilişkin görüşlerimizi Genel Kurul’da da güçlü bir şekilde paylaşacağız. Bu teklif, mutlaka geri çekilmeli. Eğer yasalaşırsa barolar hukuk devletini koruyamaz, savunamaz hale gelir. Kadın hakları, çocuk hakları, doğa hakları mücadelesi zarar görür. Barolar zayıflarsa vatandaşların hak ve özgürlükleri güvencesiz kalır” dedi.

"Hemen Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız"

Muharrem Erkek, teklifin yasalaşması durumunda Resmi Gazete’de yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğü durdurma istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini belirterek şunları söyledi:

“Bir hukukçu olarak AYM’nin yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inanıyorum. Çünkü bu hak ve özgürlükleri, baroları, yargının kurucu unsuru olan savunmayı AYM korumayacaksa kim koruyacak? Eğer yürürlüğü durdurma verilmezse, yasa yürürlüğe girip barolar bölünecek. Çünkü AYM kararları geriye yürümüyor. Barolar siyaset üstü kurumlardır. Bir ilde iki vali olmayacağına göre iki baro da olmaz. Mücadelemiz her alanda devam edecek.”

Savunma eylemi kentlere yayılacak

Öte yandan komisyon görüşmelerinin tamamlanması ile oturma eylemlerini sonlandıran ve önümüzdeki günler için bir eylem planı hazırlayan baro başkanları, tüm kentlerdeki adliyelerde teklife karşı mücadelelerini sürdürme kararı aldı. Adliye saraylarında basın açıklaması, oturma eylemi, adalet zinciri gibi eylemler yapılması planlanıyor. Teklifin Genel Kurul’da görüşülmeye başlanmasıyla da yeniden Ankara’da bir araya gelecek baro başkanları oturma eyleminden, duran başkan eylemine kadar çok sayıda seçeneği tartışıyor.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise sosyal medya hesabından “Dava henüz bitmedi, son söz savunmanındır ve biz henüz son sözümüzü söylemedik. Kentlerimize dönüyoruz onurumuzu koruyarak; Sevgi ve dostlukla tazelenip daha güçlü mücadele etmek için...” paylaşımı yaptı.

"Yolumuzdan değil Ankara'dan dönüyoruz"

“Yolumuzdan değil, Ankara'dan dönüyoruz” diyen Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, paylaştığı video mesajda şunları söyledi: “Dört gün dört gece onlarca baro başkanı Meclis önünde bir FETÖ projesi olan, baroları bölmek için tasarlanan tasarının görüşmelerine katılmak için burada bekledik. Alınmadık, bizi dinlemeden yazılı belgelere rağmen, taleplerimize rağmen 80 baro başkanının yazılı bildirimlerine rağmen sanki duymuyormuş gibi yaparak son derece antidemokratik bir şekilde hazırlan yine antidemokratik bir şekilde az önce Adalet Komisyonundan geçirdiler.

Buradan bütün halkımıza ve meslektaşlarımıza ifade ediyorum ki bütün baro başkanları benimle aynı görüşteler hiçbir şey bitmedi, hala Meclisin içinde milletvekilleri olduğuna inanmak istiyoruz, halkın iradesine saygı gösterdiklerini göreceğiz, hiçbir şey bitmedi her şey yeni başlıyor. Tıpkı Çarşamba günü Meclis Adalet Komisyonuna geldiği zaman söylediğimiz gibi vazgeçmeyeceğiz.”

"Son sözü barolar söyleyecek"

Aksaray Baro Başkanı Erhan Toprak, “Bu ülke ihale baronlarını, uyuşturucu baronlarını, arazi baronlarını görmüştü ama bu çoklu baro ile şimdi Hukuk Baronlarını da görecek. Ancak kimsenin endişesi olmasın; SON SÖZÜ BARONLAR DEĞİL BAROLAR SÖYLEYECEK!!! #Vazgeçmeyeceğiz” paylaşımı yaptı.

Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir, “Saat gece yarısı 4 ü geçti, bişeyler yazmaya gerek yok artık. Bu foto da burda dursun. Cübbelerimiz bize ONUR, hediye ettiğimiz DÜĞME ve DİKİŞ SETİ de size DERT olsun @avcahitozkan @turanbulent 28 maddelik Avukatlık Kanunu değişiklik teklifi komisyondan geçti” ifadelerini kullandı.

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz da “Atı alan Üsküdar'ı geçti diyenleri baş tacı edenler tabii ki bizi eleştirir. Bir deyim de bizden olsun 'Gölge etmeyin başka İhsan istemez'” paylaşımı yaptı.

Ne olmuştu?

Çoklu baro sisteminin baroları siyasallaştıracağını ve savunma hakkını ortadan kaldıracağını belirten barolar, 19 Haziran ve 1 Temmuz’da açıkladıkları iki bildiri ile “teklifi geri çekin” çağrısında bulundu, ancak bu talepleri karşılık bulmadı. Hükümet ile yapılan müzakerelerin de sonuç vermemesi üzerine Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü” başlatan baro başkanlarının bu kez de kente girmeleri engellendi. Eskişehir Yolu üzerindeki bir inşaat şantiyesinde oturma eylemi yapan avukatlar, 27 saatin ardından Ankara’ya yürüyerek girerek Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Baroların eylem planı kapsamında yapacağı “Büyük Savunma Mitingi” ise Ankara Valiliği tarafından pandemi gerekçesiyle iptal edildi.

Çoklu baro sistemi içeren yasa değişikliği teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’nda perşembe günü başlayan görüşmelerine katılmak için Meclis’e gelen çok sayıda baro başkanı ise komisyona alınmadı. Baroları ilgilendiren düzenleme görüşülürken sürece dâhil edilmemelerine tepki gösteren baro başkanları 4 gün süren görüşmeler boyunca Meclis’in Çankaya girişinde oturma eylemi yaptı. Son olarak komisyondaki hukukçu milletvekillerine cübbe, düğme ve dikiş seti gönderen avukatlar, “Ya cübbelerinize düğme dikin ya da düğmeyi çöpe atıp bu süreçten vazgeçin” çağrısında bulundu. Teklif muhalefet partilerinin saatlerce süren itirazlarına rağmen komisyondan geçti. Teklifin bu hafta Genel Kurul’da görüşülmeye başlanması planlanıyor.