Barolar Birliği’nden Gül'e internet düzenlemesine veto çağrısı

Türk Barolar Birliği (TBB), tartışmalara yol açan internet düzenlemesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup yazdı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun imzasını taşıyan mektupta, Cumhurbaşkanı Gül’den düzenlemeyi veto etmesi istendi. Mektupta, söz konusu düzenlemenin “temel hak ve özgürlükler sınırlandırılarak internete sansür getirileceği” vurgulandı.

Torba yasa içindeki internet düzenlemesi Cumartesi günü Taksim'de yapılan #internetimedokunma eylemi ile protesto edilmişti. Polis ekipleri, Taksim’deki gösteriye tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etmişti. Olaylar sırasında çok sayıda gösterici yaralanmıştı.