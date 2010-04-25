Barolar Birliği Başkanı Özok hayatını kaybetti

T24 - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, 6 aydır kanser tedavisi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti.





Houston'daki MD Anderson Hastanesinde cilt kanseri tedavisi gören Özok, yerel saatle 17:30'da (TSİ 01:30'da) vefat etti.





Doğum gönünde vefat ettiği belirtilen Özok'un cenazesinin, resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra, gelecek hafta Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Özok'un ailesi de Huston'da bulunuyor.







Özdemir Özok kimdir?







Özdemir Özok, 1945 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.





1978 – 1980 yılları arasında Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı, 1982 – 1987 yılları arasında Türk Hukuk Kurumu Sayman Üyeliği, 1990 – 1992 yılları arasında Ankara Barosu Başkanlığı, 1993 – 1997 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Üyeliği, 1997 – 2001 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği yaptı.





13 Mayıs 2001 tarihinden beri Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürüten Özok, 22 Mayıs 2009’da gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği 28. Genel Kurulu'nda 353 delegeden 214'nin oyunu alarak yeniden göreve gelmişti.

