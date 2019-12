Barok tarzı Beatles ve Elvis

Flüt solisti, Devlet Sanatçısı Şefi-ka Kutluer, 25 Eylül’de Bilkent Konser Salonu’nda vereceği konserde, Beatles ve Elvis Presley’in unutulmaz parçalarının barok tarzda klasik müziğe uyarlanmış halini izleyicilere sunacak.



Uluslararası alanda başarılarıyla tanınan flüt solisti, Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer yine ilginç bir projeye imza atıyor. Klasik müziğin en zor, en gözde eserlerini Berlin Filarmoni, Royal Filarmoni gibi dünya çapında orkestralarla seslendiren, beğeni toplayan CD kayıtları gerçekleştiren Kutluer, bu kez pop dünyasına uzanıyor. Daha önce ünlü tangoları senfonik orkestra eşliğinde seslendiren ve Bach’ın eserlerini caza uyarlayarak 2 CD halinde kaydeden Kutluer, bu kez Beatles ve Elvis Presley’in unutulmaz parçalarının Barok tarzda klasik müziğe uyarlanmış halini, “Beatles & Elvis Go Baroque” başlıklı bir konserde izleyicilerle paylaşacak.



Kutluer, düzenlemelerini Peter Breiner’ın yaptığı Beatles ve Elvis Presley şarkılarından oluşan konserini 25 Eylül’de Bilkent Konser Salonu’nda gerçekleştirecek. Sanatçının Bilkent Senfoni Orkestrası ile vereceği konseri Peter Breiner yönetecek.



Vivaldi ve Bach stiliyle...



Her zaman çalmaktan mutluluk duyduğu projeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Şefika Kutluer, daha önce de farklı tarzları klasik müzikle buluşturduğuna dikkat çekti. Milliyet’e konuşan sanatçı “Beatles & Elvis Go Baroque”un doğuşunu şöyle anlattı:



“İngiliz Kraliyet Filarmoni eşliğinde kaydettiğim ‘Dünya Ninnileri’ CD’imde John Lennon’un ‘Imagine’ adlı eserini Yoko Ono’nun özel izni ile seslendirmiştim. Tango CD’imde ise meşhur tangoları senfonik orkestra eşliğinde klasik müziğe taşıdım. Tabii bu projeleri gerçekleştirirken en çok dikkat ettiğim nokta kaliteyi sürekli en üst seviyede tutmak oldu. Meşhur tangoları klasikleştirirken Bach’ın ilahi müziğini klasik cazla buluşturdum. Şimdi de Peter Breiner ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu yeni projede pop dünyasının kralları Beatles ve Elvis’in klasikleşen eserlerini barok tarzda dinleyicilere sunuyoruz. Klasik formda çalınacak bu unutulmaz eserler; umarım dinleyiciler tarafından da beğenilir.”



Elvis Presley ve Beatles’ı hayranlıkla dinlediğini vurgulayan Kutluer, konserinde eserleri barok dönemden Vivaldi ve Bach stilinde çalacaklarını söyledi. Kutluer bu konseri başka illere de taşımak istiyor:

“Aynı programı 13-14 Mayıs 2010’da İzmir’de İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde çalacağım. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok kentindeki dinleyicilere de ulaştırmayı çok arzu ederim.”

Popta klasik çağrışım

Konser Şefika Kutluer’in İngiliz Kraliyet Filarmoni orkestrası eşliğinde kaydettiği “World of Lullabies- Ninniler Dünyası” albümünden, John Lennon’ın “Imagine”ı ile başlayacak. Breiner’ın “Beatles Concerto Grosso No.2” başlıklı eserinde, Beatles’ın “A Hard Day’s Night” ve “And I Love Her” parçalarında Vivaldi’nin 4 Mevsim keman konçertosundan İlkbahar ve “Paperback Writer”da Sonbahar konçertosu işitilecek. Breiner’ın “Beatles Concerto Grosso No.3” adlı eserinde ise Bach’ın 2 No’lu Flüt Süiti’nin çağrışımı ile Beatles’ın “The Long and Winding Road”, “Eight Days a Week”, “She is Leaving Home”, “We can Work It Out”, “Hey Jude” ve “Yellow Submarine” isimli ‘hit’ eserleri barok tarzda sunulacak. Breiner’ın Elvis Presley’in ünlü eserleri üzerine yazdığı “Flute Concerto Grosso No.2”de Şefika Kutluer ve Bilkent Senfoni Orkestrası bu kez Presley’in dünyasında bir yolculuğa çıkacak. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı yararına gerçekleştirilen konserin bilet ücretleri 10 ve 15 TL. (0312) 290 17 75