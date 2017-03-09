Barodan, KHK'yla ihraç edilen akademisyene: OHAL bitene kadar avukat da olamazsın!

Ankara Barosu, son KHK ile üniversiteden ihraç edilen akademisyen Dr. Cenk Yiğiter'in yaptığı avukatlık stajı başvurusunu "hâkim, savcı ve memur olamayanlar, avukat da olamaz" gerekçesiyle olağanüstü hâl bitene kadar geçerli olmak üzere, geri çevirdi. Kanunda doğrudan böyle bir hüküm olmadığını ve kararın açıkça hukuka aykırı olduğunu söyleyen Yiğiter ise baroyu sert sözlerle eleştirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine gör, olağanüstü hâl KHK’sı ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğinden ihraç edilen Dr. Yiğiter, avukatlık stajı yapmak için Ankara Barosu’na başvurdu. Baro Yönetim Kurulu, önce Ankara Başsavcılığı’na başvurarak Yiğiter hakkında açılmış bir soruşturma olup olmadığını sordu. Savcı Fatih Şimşek tarafından gönderilen yazıda soruşturma numarası verilerek Yiğiter hakkında 'FETÖ’den açılmış bir soruşturma olduğu bilgisi verildi. Yiğiter ise söz konusu soruşturma numarasının Gezi olayları sırasında açılmış ve daha sonra takipsizlik ile sonuçlanmış bir soruşturmaya ait olduğunu belirterek savcı Şimşek hakkında yanıltıcı bilgi vermek suçundan suç duyurusunda bulundu ve ayrıca HSYK’ye şikayet etti.

Bu gelişmeler olurken Ankara Barosu Yönetim Kurulu’ndan sürpriz bir karar geldi. Baro Yönetim Kurulu, Yiğiter’in KHK ile ihraç edilmesini gerekçe göstererek staj başvurusunu reddetti. Konuyla ilgili bilgi veren Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, KHK’daki "dolaylı da olsa kamu görevi alamaz" hükmünü hatırlatarak "Avukatlık da bir kamu görevidir. Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesine göre hâkim, savcı ve memur olamayan kişi aynı zamanda avukat da olamıyor. Biz Cenk Yiğiter’in başvurusunu tamamen reddetmedik. OHAL bitene kadar talebinin yerine getirilemeyeceğine hükmettik. OHAL kalkarsa dosyası incelemeye alınır. OHAL kalktığında KHK de ortadan kalkmış olacağı için sorun kalmaz" dedi. Dr. Yiğiter ise yaptığı açıklamada "İhraçlardan sonra 'Üniversitelerden elinizi çekin' diye bildiri yayımlayan Baro Yönetimi, bir hukuk dışı OHAL aparatına dönüşmüş durumda. Sivil ölü haline getirilmemizin suç ortağı oldular" dedi.