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Baro eski Başkanına FETÖ’den 13 yıl 

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Baro eski Başkanı Mehmet Güzel’in de aralarında bulunduğu 7’si avukat, 3’ü avukat imamı 10 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı

10 Ekim 2017 22:06

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Baro eski Başkanı Mehmet Güzel’in de aralarında bulunduğu 7’si avukat, 3’ü avukat imamı 10 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı. Baro eski Başkanı Mehmet Güzel, 13 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY’nin avukat yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Baro Başkanı Mehmet Güzel’in de bulunduğu 6\'sı tutuklu, 10 sanık hakkında Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuklu avukatlardan Fatih Topal geçen celse tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar eski Baro Başkanı Mehmet Güzel, avukatlar Şerafettin Yaşar Laloğlu, Hakan Dişkeser, tutuksuz sanıklar Fatih Topal, Mehmet Salih Bayoğlu, Serhat Akbulut, Halil Timurhan Gür ve avukatlara imamlık yapan Lokman Pirim ile sanık avukatları katıldı. Avukat imamı Hasan Aslan Rize L Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, Bayram Candan ise katılmadı.
Mahkeme heyeti, itirafçı olan avukatlar Mehmet Salih Bayoğlu, Serhat Akbulut ile öğretmen Lokman Pirim\'i ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 1 yıl, 6 ay, 22 gün hapis cezasına mahkum etti ve cezalarını erteledi. Etkin pişmanlık kapsamında bilgiler veren avukatlar Şerafettin Yaşar Laloğlu ve Hakan Dişkeser\'i ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 4 yıl, 8 ay, 7 gün hapis cezasına çarptırdı. İmamlar Bayram Candan ve Hasan Aslan hakkında ‘silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek’ suçundan 15 yıl hapis cezası veren heyet, etkin pişmanlık kapsamında bilgiler veren eski Baro Başkanı Mehmet Güzel hakkında ise aynı suçtan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, avukatlar Fatih Topal ve Halil Timurhan Gür’ün ise beraatini kararlaştırdı. 

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