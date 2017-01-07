Baro, Beşiktaş'ın yeni stadında 'İnönü' ismi için mücadele başlattı

İstanbul Barosu, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'da, 'İnönü' isminin kullanılmamasını yargıya taşıdı. Spor İl Müdürlüğü’ne dava açan Baro, "stadın ismiyle ilgili işlemin iptalini" istedi.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre, İstanbul Barosu Başkanlığı, Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena’da, ‘İnönü’ isminin kullanılmaması nedeniyle İstanbul Valiliği Spor İl Müdürlüğü’ne dava açtı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından, Cumhurbaşkanı, milli mücadelenin önemli ismi İsmet İnönü’nün adının stada yeniden verilip verilmeyeceği, İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin kararına bağlı.

BJK İnönü Stadyumu, inşaatı bittikten sonra, ‘Vodafone Arena’ olarak açıldı. Baro yönetimi de kulübe ve İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bir mektup yazdı. İnönü adının kullanılmamasının yasa dışı olduğunu anımsattı. Müdürlükten baroya gönderilen yanıtta, Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliği’nin dokuzuncu maddesine göre ise isim değişikliğinin ancak genel müdürün teklifiyle, bakanlığın onayıyla gerçekleştirilebildiği bildirildi. Yazıda, "BJK tarafından isim değişikliği konusunda henüz resmi bir başvuru yapılmamıştır. Bu talep geldiğinde, konu ilgili mevzuat gereğince değerlendirilecektir" dendi. Baro, müdürlükten gelen yazıyla birlikte, 11 Ekim 2016’da yeniden kulübe başvuru yaptı. BJK yönetiminden 60 gün boyunca herhangi bir yanıt gelmeyince de konu yargıya taşındı.

İşlemi iptal edin

Baronun avukatı Atilla Özen, kulüpten, İnönün Stadı’nın adının kullanımında ortaya çıkan hukuka aykırılığın düzeltilmesini istediklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Stadın yapı ruhsatında, BJK İnönü, yıkım ruhsatında da Beşiktaş İnönü adının yer aldığına, yapı sahibinin kamu olarak işaretlendiğine dikkat çekti. Stadın tescilli, taşınmaz kültür varlığı olduğunu anımsatan Özen, "İnönü adı, önüne ne eklenirse eklensin simgesel, tarihi ve mimari bir kültür varlığını anlatmak üzere kullanılmak zorunda. Birlikte kullanıldığı eklentiler de İnönü adını gizleyecek, unutturacak nitelikte olamaz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onayı olmadan ismin değiştirilemeyeceğini belirten Özen, şöyle devam etti: "Stadyumun internet sitesi, www. vodafonearena.com.tr’de, ‘hakkımızda’ bölümünde, ‘İnönü Stadyumu’ndan bahsedilmiyor. BJK’nin www.bjk.com.tr olan resmi web sitesinin “Vodafone Arena” bölümünde, ‘2012-13 sezonunun 33. haftasındaki Gençerbirliği maçıyla İnönü Stadı’na veda eden Beşiktaş, Fikret Orman başkanlığındaki yönetimin yoğun çalışmaları sonucunda eski stadı yıkarak yerine kendi imkânlarıyla Vodafone Arena’yı inşa etti’ denilmiştir." Özen, mahkemeden, stadın ismiyle ilgili mevzuata aykırı işlemin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti

Konuyu gündeme getiren dönemin İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, "Burası sadece basit bir stad değil. Cumhuriyet döneminden bugüne gelen, tarihsel değeri olan anıtsal bir yapı. Beşiktaş, isim değişikliği için resmi bir başvuru yapmamış. Aslında o stadın ismi halen İnönü Stadyumu. Beşiktaş gibi, milli hassasiyete sahip taraftarları olan bir kulübümüzün İnönü ismini kullanmaktan ayrıca büyük bir haz alacağı kanaatindeyim” demişti.