Baro başkanlarının Meclis önündeki nöbeti 4. gününde

TBMM Adalet Komisyonu'nda 'Çoklu baro' görüşmeleri devam ederken, baro başkanlarının Meclis önündeki nöbeti de 4. gününde.

Adalet Komisyonu görüşmelerine 'Ziyaretçi yasağı' gerekçesiyle alınmayan baro başkanları TBMM önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Meclis’in Çankaya girişinde 4 gündür oturma eylemi yapan baro başkanları dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’dan randevu taleplerini yineledi.

28 maddeden oluşan ve baroların bölünmesinin önünü açacak düzenlemeye göre üye sayısı 5 binden fazla olan illerde birden fazla baro kurulabilecek.

Baroların bölünmesine karşı çıkan baro başkanları, teklifin yasalaşması durumunda baroların siyasileşeceğini, yargının en önemli ayaklarından savunmanın yara alacağını savunuyor.