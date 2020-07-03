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Baro başkanlarının Meclis önündeki bekleyişi sırasında gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş serbest bırakıldı

03 Temmuz 2020 23:47

Baro başkanlarının Meclis önünde bekleyişini takip ederken gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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