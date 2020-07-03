Baro başkanlarının Meclis önündeki bekleyişi sırasında gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş serbest bırakıldı

"Çoklu baro" teklifinin görüşmeleri sırasında Meclis’in Çankaya kapısı önünde bekleyen baro başkanlarıyla ilgili haber takibi yaparken gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TBMM Çankaya Kapısı önünde gözaltına alınan gazeteci Sibel Hürtaş, Twitter üzerinden "Gözaltındayım Karakola götürülürken kötü muameleye uğradım" açıklamasını yapmıştı.

Ne olmuştu?

"Çoklu baro" görüşmelerine katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen baro başkanları Meclis'in Çankaya Kapısı'nda bekliyordu. Haber takibi yapan gazeteci Hürtaş, polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymadığı gerçekçesiyle ceza yazmak için kimliğini istemişti. Kimliğini vermek istemeyen Hürtaş gözaltına alınmıştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise yaptığı açıklamada, "Sibel Hürtaş, Meclis önünde haber takibi yapmak istediği için gözaltına alındı. Orada, polisin gazetecilere yönelik kart dayatması da hukuka aykırıdır. Emniyeti, anayasal hak olan basın özgürlüğüne saygı duymaya davet ediyoruz” demişti.