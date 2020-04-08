Baro Başkanları sordu: ÇHD üyesi avukatlara 159 yıl hapis cezasının nasıl verildiğini biliyor musunuz?

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Van, Urfa, Antep, Hatay, Denizli, Mardin, Artvin, Aydın barolarının başkanları, aralarında adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın da bulunduğu ve ÇHD davasından toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası verilen 18 avukatla ilgili “Biliyor musunuz” başlıklı videoyu paylaştı.

Baro başkanları mesajlarını #TürkiyedeAvukatOlmak etiketiyle paylaştı:

“Biliyor muydunuz? Bilmiyor ve “Böyle bir şey nasıl olur?” diye soruyorsanız; cevabı hiçbir hukuk kitabı yazmıyor.” (Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan)

“Meslektaşlarımız hakkında tahliye kararı veren heyetin aynı gece dağıtıldığını ve yerlerine dosyanın soruşturma aşamasında hakimlik yapanların atandığını biliyor musunuz?” (İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel)

“Adil bir yargılanmada olmaması gereken ne varsa, hepsine bu “yargılamada” tanıklık ettik.” (Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın)

“Biliyor musunuz? Biz biliyoruz ve hukukla açıklayamıyoruz!” (Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan)

“Adil olmayan hukuksuz yargılamayla 18 halkın avukatına nasıl 159 yıl ceza verildiğini BİLİYOR MUSUNUZ?” (Adana Barosu Başkanı Veli Küçük)

“Türkiye’de avukat olmak zor zanaat” (Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz)

“ÇHD üyesi 18 avukata verilen 159 yıllık cezanın nasıl verildiğini BİLİYOR MUSUNUZ” (Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar)

“Zordur #TürkiyedeAvukatOlmak ateşten gömlektir. Bazılarına hukuk hiç işlemezken, bazılarına da fazlasıyla can yakarak işler.” (Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez)

“Hukuka aykırı bir şekilde yapılan yargılama sonucunda 18 avukata 159 yıl cezanın nasıl verildiğini BİLİYOR MUSUNUZ?” (Mardin Baro Başkanı İsmail Elik)

“Avukat olmak nasıl bir şey biliyor musunuz? Bilmiyorsanız eğer, lütfen izleyin; hepsi 48 saniye.” (Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt)

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart’taki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı