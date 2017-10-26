Baro Başkanı’ndan terör davasına 'ilgisizlik' tepkisi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu Başkanı Cavit Dursun, Kayseri’de görülen 15 askerin şehit olması, 54 askerin de yaralanması ile sonuçlanan bombalı terör saldırısı davasıyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Davanın duruşmasına, tek bir şehidimizin babası dışında, 14 şehit ailemizden katılan olmamıştır. Davanın duruşmasına, 54 mağdur yaralı gazilerimizden de katılan olmamıştır. Davanın duruşmasına, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Başbakanlıktan da katılan olmamıştır\" dedi.

Kayseri\'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik yapılan bombalı terör saldırısı ile ilgili dava sürüyor. Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, davaya ilginin olmamasına tepki gösterdi. Davaya şehit yakınları ile gazilerden ve diğer yetkili kurumlardan katılımın olmadığını ifade eden Dursun, “17 Aralık 2016 tarihinde, Kayseri şehrimizde çarşı iznine çıkan, kahraman vatan evlatlarımız 15 Mehmetçiğin şahadetine ve 54 Mehmetçik ve vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren, insanlık dışı, hain ve menfur saldırıyla ilgili, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan ceza davasının ilk duruşmasıyla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Davanın duruşmasına, tek bir şehidimizin babası dışında, 14 şehit ailemizden katılan olmamıştır. Davanın duruşmasına, 54 mağdur yaralı gazilerimizden de katılan olmamıştır. Davanın duruşmasına, Sayın Cumhurbaşkanlığı- Başkomutanlık makamından da katılan olmamıştır. Davanın duruşmasına, manevi başkomutanlık ya da askeri sorumluluğa atfen, TBMM ve Başbakanlıktan da katılan olmamıştır. Davanın duruşmasına, TSK\'nin bağlandığı MSB\'dan da katılan olmamıştır. Davanın duruşmasına, vatansever, vefakar ve cefakar birkaç basın mensubu haricinde, katılım da olmamıştır\" dedi.

\'VEKÂLETNAME ALINMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR\'

Kayseri Barosu olarak davayı takip ettiklerini ve davaya katılan tek şehit babasından da vekaletname aldıklarını ifade eden Dursun, şunları söyledi:

“Davayı takip için gelen şehidimizin babasından, Kayseri Barosu Avukatları olarak, vekaletname ve yetki belgesi almak suretiyle, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, Kayseri Barosu Başkanlığı ve Türk Hukuk Enstitüsü Kayseri Şubesi adına temsilen takipçi olmak için, tarafımızca davaya katılım sağlanmıştır. Davayı takip eden avukatlarımız ve Başkanlığımızca, diğer tüm şehit aileleri ve gazilerimizle, ilgili askeri birimler vasıtasıyla, irtibat kurulmaya çalışılmakta olup, onlardan da vekaletname alınma çalışmaları sürmektedir. Davanın ilk gününe kadar, Baro Başkanlığımızla, bahsettiğimiz kişi ya da kurumlardan hiçbirisi irtibata geçmemiştir. Duruşmaya katılan tek bir şehit babası ile avukat meslektaşlarımız irtibata geçerek, vekaletname alınmıştır. Bütün bu suretlerle, davaya katılım sağlanmış olup, Türk Milleti adına, TBB Başkanlığı, Kayseri Barosu Başkanlığı ve Türk Hukuk Enstitüsü Kayseri Şubesini temsilen, Kayseri Barosu Avukatları işbu davanın takipçisi olacaklardır. Davanın takipçisi olmak adına, öncelikle gösterdiği hassasiyet nedeniyle, en başta TBB Başkanımız Prof. Dr. Metin Feyzioğlu\'na, TBB yetkili kurullar temsilcilerine, Kayseri Baromuzun değerli Başkanlık Divanı ve Yönetim kurulu üyelerine, Türk Hukuk Enstitüsü Kayseri Şubesine ve Kayseri Baromuzun çok kıymetli Avukatlarına, Hukukçu, adil ve vakur duruşları nedeniyle, Sayın Mahkemenin değerli Başkanı ve kıymetli üyelerine, başta büyük Türk Milleti, Baromuz ve şahsım adına, en kalbi şükran, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Millet adına bu davanın takipçisi olacağız.”



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