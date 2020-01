Baro başkanı ve yönetimine 'görevi kötüye kullanma' davası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin avukat İbrahim Eren Çakıroğlu\'na ters kelepçe takması nedeniyle bu şubeden gelecek müdafi taleplerini durdurma kararı alan Antalya Barosu eski Başkanı Alper Tunga Bacanlı ve yönetim kurulu eski üyeleri hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

​Antalya 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, eski başkan Alper Tunga Bacanlı ve yönetim kurulu eski üyeleri Soner Ustaoğlu, Süleyman Akıncı, Hüseyin Geçilmez, Lider Tanrıkulu, Can Ercan, Sedat Alp ile Alper Köleoğlu katıldı. FETÖ soruşturması nedeniyle aranan avukat Burak Can ise duruşmaya katılmadı.

SALONA KOLTUK TAKVİYESİ

Davaya müdahil olmak ve meslektaşlarına destek vermek için Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu\'nu temsilen 2 üye, Trabzon, Muğla, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Aydın illerinin baro başkanları ile Ankara, Mersin ve Gümüşhane- Bayburt Bölge Barosu\'ndan avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Salondaki koltuklar, yetersiz kalınca diğer salonlardan koltuk takviyesi yapıldı.

Duruşmada, eski başkan Bacanlı, yargı konusu olan kararın hala arkasında olduklarını söyledi. Kararı almamaları halinde suç işlemiş olacaklarını belirten Bacanlı, şöyle dedi:

\"O dönemde, Antalya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ile ilgili olarak sanık ve müşteki avukatlarına kötü muamele yapıldığına yönelik çok sayıda şikayet almıştık. Hatta bir bayan avukat, tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken erkek polis, refakat etmiş. Son olarak görevini yapmaya çalışan avukat meslektaşımıza 9 polis, saldırıyor ve şiddet uygulanıp, ters kelepçe takılarak 5 saat gözaltında tutuluyor.\"

Olayın ardından KOM şubeden gelecek müdafi taleplerini durdurma kararı aldıklarını kaydeden Bacanlı, “Biz 55 gün boyunca avukatların can güvenliliğinin sağlanması için 7 kez yazılı girişimde bulunduk. Ayrıca, şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma açılıp açılmadığı yönünde de bilgi istedik. Tüm girişimlerimiz yanıtsız kaldı. Biz de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na adı geçen 8 polisle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ardından, bu polislerle ilgili soruşturma başlatıldı. Biz de KOM şubeden müdafi taleplerini durdurma kararını kaldırdık. Zaten bu kararımız başından beri kadınlar ve 18 yaş altı çocukları kapsamıyordu. Dolayısıyla bu süreçte de kimse mağdur olmadı. Halen kararımızın arkasındayız. Avukatlık onurunu korumak için yaptık” diye konuştu.

Sanık Antalya Barosu Başkanı Balkan da amaçlarının hukukun üstünlüğünü korumak olduğunu ve bu nedenle yaşananların tekrar olması halinde kendi yönetimlerinin de aynı kararı alacaklarına vurgu yaptı.

Sanıkların avukatı olarak söz alan Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ise olayda kasıt olmadığına dikkat çekerek, Antalya Barosu yönetiminin Avukatlık Kanunu\'nun 95/4 maddesinin gereğini yerine getirdiğini söyledi. Avukata şiddet uygulayıp, ters kelepçe takan polisler hakkında takipsizlik kararı verildiğini hatırlatan Bozkurt, “Polisler de ters kelepçe takılan avukat hakkında hakaret davası açtı. Dava, dün sonuçlandı. Avukat arkadaşımız, beraat etti. Konuyla ilgili yargılaması süren tek kurum Antalya Barosu. Herkes akıllı, bir deli olan Antalya Barosu mu?\" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım 2015 tarihinde, iki dershaneye baskın yaptı. ‘Anafen Dershanesi\'nin Güllük Şubesi\'ne giden ekipler, öğretmenlerin araçları aranırken, dershane avukatı İbrahim Eren Çakıroğlu ile tartıştı. Yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak, gözaltına alınan avukat Çakıroğlu, yaklaşık 5 saat sonra serbest bırakıldı. Bunun üzerine Antalya Barosu’nca, KOM şubeden gelecek müdafi taleplerini durdurma kararı alındı. Bakanlığın soruşturma izni sonrasında baro başkanı ve yönetimi hakkında dava açıldı.

FOTOĞRAFLI