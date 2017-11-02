T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baro Başkanı, elini sıkmayan avukata kürsüde konuşma izni vermedi (2)

BARO BAŞKANI ÖZTEKİN: NEZAKETSİZLİK YAPTI Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin, ruhsat töreninde elini sıkmayan avukat Pınar Çelik Arpacı'ya kürsüde konuşma izni vermemesiyle ilgili açıklama yaptı

02 Kasım 2017 20:08

BARO BAŞKANI ÖZTEKİN: NEZAKETSİZLİK YAPTI
Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin, ruhsat töreninde elini sıkmayan avukat Pınar Çelik Arpacı\'ya kürsüde konuşma izni vermemesiyle ilgili açıklama yaptı. Kendisinin avukat Arpacı\'ya elini uzattığını; ancak Arpacı\'nın elini sıkmadığını, bu olayın da kemaralara yansıdığını anlatan Öztekin, şunları söyledi: 
\"Her şey, aslında videoda belli. \'Teamül\' demişler; ama cübbe giydiren avukatlarımızın kürsüde konuşması, diye bir teamülü kesinlikle yok. Diğer meslektaşlarımın elini sıkıp, Pınar Çelik Arpacı\'nın elini sıkmamam, benim makam olarak görevime aykırı davranmam olacağı için ben meslektaşımızı yetiştirdiği için ve makamı temsil ettiğim için Eskişehir Barosu adına elimi uzattım; Rıza Öztekin adına değil. Kendisi, videoda gözüküyor. Benim elimi sıkmadı. Bana göre, tamamen bir nezaketsizlik yaptı. Orada yurttaşlarımız, aileler vardı. Ben bir nezaketsizlik olarak görüyorum. Bu nezaketsizliği, ısrarla kürsüde devam ettirmek istedi. Kürsüde de aşağı yukarı bir teşekkür konuşması yapmayacaktı, baronun iç işleyişi olan Kadın Hakları İnsan Hakları Komisyonları\'ndan yönetim kurulu kararıyla üyeliklerine son verdik. Yargıya taşıdılar. Yürütmeyi durdurma talebi, reddedildi. Muhtemelen o konuyu konuşacaktı. Bunlar, bizim iç meselelerimiz. Yargıya intikal etmiş, orası onun yeri kesinlikle değil.\"
Bu davranışın makama yapıldığını ve olayı tasvip etmediğini belirten Baro Başkanı Öztekin, \"Şahsi olarak yargılandığım, davam olan meslektaşlarıma bile resmi törenlerde, halkımızın huzurunda baro başkanı olarak makamı temsil etmem dolayısıyla elim uzattım. Yine uzatırım; ama Eskişehir Barosu\'nun mensubu olan bir meslektaşımın da baro başkanın elini sıkması gerekir. Sıkmaması, baroya olan aidiyet duygusunun olmadığını ve makama karşı nezaketsiz, saygısız davrandığını göstermiş olur. Biz, büyük bir aileyiz. Makama karşı yapılan bu uygunsuz davranışa müdahale etmem gerektiği için yaptım. Asla orada bir psikolojik, fiziksel şiddetim yok. Zaten yapmam öyle bir şey. Keşke böyle uygunsuz bir davranış yapmasaydı\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BARO BAŞKANINEZAKETSİZLİK YAPTI Eskişehir Baro Başkanı RızaPınarArpacıKendisininDiğerEskişehir BarosuRızaKendisiBenimBanaOradaBenBuKürsüdeKadın HaklarıHakları KomisyonlarıYargıyaYürütmeyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24