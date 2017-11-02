Baro Başkanı, elini sıkmayan avukata kürsüde konuşma izni vermedi (2)

BARO BAŞKANI ÖZTEKİN: NEZAKETSİZLİK YAPTI

Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin, ruhsat töreninde elini sıkmayan avukat Pınar Çelik Arpacı\'ya kürsüde konuşma izni vermemesiyle ilgili açıklama yaptı. Kendisinin avukat Arpacı\'ya elini uzattığını; ancak Arpacı\'nın elini sıkmadığını, bu olayın da kemaralara yansıdığını anlatan Öztekin, şunları söyledi:

\"Her şey, aslında videoda belli. \'Teamül\' demişler; ama cübbe giydiren avukatlarımızın kürsüde konuşması, diye bir teamülü kesinlikle yok. Diğer meslektaşlarımın elini sıkıp, Pınar Çelik Arpacı\'nın elini sıkmamam, benim makam olarak görevime aykırı davranmam olacağı için ben meslektaşımızı yetiştirdiği için ve makamı temsil ettiğim için Eskişehir Barosu adına elimi uzattım; Rıza Öztekin adına değil. Kendisi, videoda gözüküyor. Benim elimi sıkmadı. Bana göre, tamamen bir nezaketsizlik yaptı. Orada yurttaşlarımız, aileler vardı. Ben bir nezaketsizlik olarak görüyorum. Bu nezaketsizliği, ısrarla kürsüde devam ettirmek istedi. Kürsüde de aşağı yukarı bir teşekkür konuşması yapmayacaktı, baronun iç işleyişi olan Kadın Hakları İnsan Hakları Komisyonları\'ndan yönetim kurulu kararıyla üyeliklerine son verdik. Yargıya taşıdılar. Yürütmeyi durdurma talebi, reddedildi. Muhtemelen o konuyu konuşacaktı. Bunlar, bizim iç meselelerimiz. Yargıya intikal etmiş, orası onun yeri kesinlikle değil.\"

Bu davranışın makama yapıldığını ve olayı tasvip etmediğini belirten Baro Başkanı Öztekin, \"Şahsi olarak yargılandığım, davam olan meslektaşlarıma bile resmi törenlerde, halkımızın huzurunda baro başkanı olarak makamı temsil etmem dolayısıyla elim uzattım. Yine uzatırım; ama Eskişehir Barosu\'nun mensubu olan bir meslektaşımın da baro başkanın elini sıkması gerekir. Sıkmaması, baroya olan aidiyet duygusunun olmadığını ve makama karşı nezaketsiz, saygısız davrandığını göstermiş olur. Biz, büyük bir aileyiz. Makama karşı yapılan bu uygunsuz davranışa müdahale etmem gerektiği için yaptım. Asla orada bir psikolojik, fiziksel şiddetim yok. Zaten yapmam öyle bir şey. Keşke böyle uygunsuz bir davranış yapmasaydı\" diye konuştu.



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