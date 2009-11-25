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Yaşam

Barmen cinayetinde 1 yıl sonra 5 gözaltı

25 Kasım 2009 00:26

İzmir Kordonboyu'nda geçen yıl kasım ayında bir barmenin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, geçmiş yıllara ait faili meçhul kalan cinayet dosyaları üzerinde araştırma yapan polis ekipleri, geçen yıl kasım ayında Kordon'da bıçaklanarak öldürülen Veli Yılmaz Sarıcı'nın olayıyla ilgili kimi ipuçlarına ulaştı. Polisin olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldığı ve şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kordonboyu'nda geçen yıl kasım ayında Alsancak Kordon'daki iskele yakınlarında meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla oturan Veli Yılmaz Sarıcı (28), sigara istemek bahanesiyle yanına gelen 5 kişiyle tartışmış ve çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.

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