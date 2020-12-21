Barlas: Cumhur İttifakı'nın Erdoğan ve Bahçeli’ye dayanan bir bilinç ağı var, süper güçleri yatağa düşüren Koronavirüs salgını, bu bilinç sayesinde Türkiye'yi yere seremedi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dayanan bir bilinç ağı olduğunu belirterek, "Süper güçleri yatağa düşüren Koronavirüs salgını, bu bilinç sayesinde Türkiye'yi yere seremedi" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Bugün Türkiye'nin yarına güvenle bakmasını sağlayan Cumhur İttifakı'nın bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diğer yanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dayanan bir bilinç ağı var. Bu sayede hem Türkiye'nin dünyadaki yeri ağırlık kazanıyor hem de içeride kopartılmak istenilen kuru gürültülere meydan bırakılmıyor. Bu bilinç sayesinde 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin açtığı yaralar kapatılabildi. Bu şekilde FETÖ'nün devletteki kalıntıları tavizsiz biçimde temizlenebiliyor." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Süper güçleri yatağa düşüren Koronavirüs salgını, bu bilinç sayesinde Türkiye'yi yere seremedi... Fransa'nın ve Yunanistan'ın bütün çabalarına rağmen, Avrupa Birliği güçlü ve istikrarlı Türkiye'den vazgeçemiyor. Irak ve Suriye topraklarında Türkiye'yi hedef alan ve Amerika tarafından beslenen PKK/PYD terörü, bu sayede her an umulmadık darbeler yiyor." ifadesini kullandı.