Barlas: Bendeki 'Zengin' imajını Trump değil, rahmetli Vehbi Koç temsil ediyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ABD ile Türkiye arasında yaşanan kriz sürerken Donald Trump hakkında, "Uluslararası düzenin içine eden bir adam" diye bahsetti. Barlas kendisindeki "Zengin" imajını Trump'ın değil, Vehbi Koç'un temsil ettiğini düşündüğü söyledi.

Barlas'ın "Donald Trump’ı izlerken Amerikalılara acıdım" başlığıyla (18 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Donald Trump'ı ipini kopartmış ve elbise değiştirir gibi kadınlarını değiştiren bir Amerikan zengini olarak ve şimdi de uluslararası düzenin içine eden bir adam olarak izlerken, bendeki "Zengin" imajını Trump'ın değil, rahmetli Vehbi Koç'un temsil ettiğini düşündüm.



Vehbi Koç'u anarken, onun 1987'de yayınlanan "Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim" kitabına yine baktım. Kitabın sonunda "Koç'un beğendiği sözler" ekinde özdeyişler var. Keşke Trump bunları okuyabilseydi ve kendisine biraz çekidüzen verebilseydi. Bu kitaptan alıntılar yapayım...

"-Bir zenginin mezar taşında şunlar yazılıydı: Toplamayı yapar, çarpmayı bilir, hayatta hiç çıkarmayı bilmezdi. Öldükten sonra varisleri bölmeyi öğrendiler."

"-İyi bir damat, kazanılmış bir erkek evlat... Kötü bir damat, kaybedilmiş bir kız evlat"

"-Tanrım, bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret,değiştiremeyeceklerimi kabul için sabır ve ikisini de birbirinden ayırmak için akıl ihsan eyle!"