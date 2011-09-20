T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Barlar sokağında mafya hesaplaşması

İstanbul Caddebostan dün kanlı bir mafya hesaplaşmasına sahne oldu. Çatışmada Peker’in 2 adamı öldü, 2 kişi yaralandı.

20 Eylül 2011 03:00


T24- İstanbul Caddebostan dün kanlı bir mafya hesaplaşmasına sahne oldu. Sheriff Bar’ın sahibi Erkan Doğan ile Sedat Peker’in adamları çatıştı. Saldırıda Peker’in 2 adamı öldü, 2 kişi de yaralandı.



Vatan'ın haberine göre, Kadıköy Caddebostan’daki yaklaşık 30 mekanın sahibi olduğu bilinen Sedat Peker ve adamları, geçtiğimiz yıl Sheriff Bar ve Kumsal Balık Restoran ile otopark işletmelerini Erkan Doğan’a devretti. Aralarında anlaşmazlık yaşanınca işletmeyi tekrar devralmak isteyen Peker’in adamlarına Erkan Doğan, “Anlaşmamız devam ediyor, devretmiyorum” deyince iki taraf arasında tartışma çıktı.

Silahla tehdit

2 gün önce Sheriff Bar’a giden Peker’in adamları işletmeci Erkan Doğan’ı darp edip silahla tehdit etti. Erkan Doğan, iki çalışanını yanına alarak önceki gece Peker’in adamlarını Caddebostan Barlar Sokağı’nda aramaya başladı. Gate Bar’ın önünde saat 02.15’te kendisini dövdüren Hasan Akbaş ve Ali Şahin Gürman’ı gören Erkan Doğan silahını çekti.


Karşı tarafında silahlarına sarılması sonucu çıkan çatışmada Hasan Akbaş bar önünde, Ali Şahin Gürman ise yolun karşı tarafındaki otoparkta hayatını kaybetti. Olayda Gökhan Dağbaşı (32) ve Mirali Sarımaden (28) yaralandı. Olayın ardından başlatılan operasyonda aralarında Erkan Doğan’ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ele
geçirildi.

Sicili kabarık sağ kol!

Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklanan Sedat Peker’in adamlarından Ali Şahin Gürman, 16 Haziran 2005’te tahliye edilmişti. Peker’in eski koruması Hasan Akbaş ise 1999 yılında tartıştığı eski eşi Elif Öztürk ve kayınvalidesi Emine Öztürk’ü kurşun yağmuruna tutup öldürmüş, 7 yaşındaki kızı Kumru’yu alarak kaçmıştı. 30 yıla mahkum olan Akbaş, geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıkmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24