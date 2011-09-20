Barlar sokağında mafya hesaplaşması

T24-

Silahla tehdit



Sicili kabarık sağ kol!

Vatan'ın haberine göre, Kadıköy Caddebostan’daki yaklaşık 30 mekanın sahibi olduğu bilinen Sedat Peker ve adamları, geçtiğimiz yıl Sheriff Bar ve Kumsal Balık Restoran ile otopark işletmelerini Erkan Doğan’a devretti. Aralarında anlaşmazlık yaşanınca işletmeyi tekrar devralmak isteyen Peker’in adamlarına Erkan Doğan, “Anlaşmamız devam ediyor, devretmiyorum” deyince iki taraf arasında tartışma çıktı.2 gün önce Sheriff Bar’a giden Peker’in adamları işletmeci Erkan Doğan’ı darp edip silahla tehdit etti. Erkan Doğan, iki çalışanını yanına alarak önceki gece Peker’in adamlarını Caddebostan Barlar Sokağı’nda aramaya başladı. Gate Bar’ın önünde saat 02.15’te kendisini dövdüren Hasan Akbaş ve Ali Şahin Gürman’ı gören Erkan Doğan silahını çekti.Karşı tarafında silahlarına sarılması sonucu çıkan çatışmada Hasan Akbaş bar önünde, Ali Şahin Gürman ise yolun karşı tarafındaki otoparkta hayatını kaybetti. Olayda Gökhan Dağbaşı (32) ve Mirali Sarımaden (28) yaralandı. Olayın ardından başlatılan operasyonda aralarında Erkan Doğan’ın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca elegeçirildi.Kelebek Operasyonu kapsamında tutuklanan Sedat Peker’in adamlarından Ali Şahin Gürman, 16 Haziran 2005’te tahliye edilmişti. Peker’in eski koruması Hasan Akbaş ise 1999 yılında tartıştığı eski eşi Elif Öztürk ve kayınvalidesi Emine Öztürk’ü kurşun yağmuruna tutup öldürmüş, 7 yaşındaki kızı Kumru’yu alarak kaçmıştı. 30 yıla mahkum olan Akbaş, geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıkmıştı.