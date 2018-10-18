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BARİYERLERİ AŞTI; KARŞI YÖNDEN GELEN OTOMOBİLİN ÜZERİNE UÇTU (1) 

  Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Maltepe'de viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı

18 Ekim 2018 15:11

 

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Maltepe\'de viraja hızlı giren bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Havalanan otomobil karşı yönden gelen bir aracın üstüne düştü. Kazada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. 
Kaza 11.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre viraja hızlı giren 34  JVL 91  plakalı aracın sürcüsü kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Havalan otomobil karşı yönden gelen  34 GM 1419 plakalı aracın üzerine düştü. Kazada üzerine araç düşen sürücüsıkıştı.İtfiaye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Araç içinde sıkışan sürücünün görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması
-Görgü tanığı röp
-Genel ve detay görüntüler
 

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