Bariyerleri aşan TIR faciaya neden oldu: 4 ölü

T24 - Ümraniye TEM Otoyolu'nda bariyerleri aşarak karşı yöne geçen TIR, bir otomobili ezdi. Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. TIR şoförü ise ağır yaralandı.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden Çetin Kaçkal (64)’ın kullandığı TIR, saat 01.00 sıralarında Çamlıca yol ayrımında kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan TIR karşı şeride geçerek Özün Seçil Uygun (28) idaresindeki otomobile çarptı. Bir süre TIR'ın sürüklediği otomobildeki 4 kişiden ikisi yola fırladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki sürücü Özün Seçil Uygun, Raşit Uygun (56), Özgür Çağın Uygun (32) ve Ruhi Volkan Dağcı'nın (23) hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı. Ağır yaralanan TIR şoförü Çetin Kaçkal, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Ayrıca TIR kontrolden çıktıktan sonra aynı yönde ilerleyen, fizyoterapist Dinçer Kaya'nın kullandığı otomobile de çarparak karşı şeride geçmesine neden oldu. Kazadan eşi Meryem Kaya ile yara almadan kurtulan Dinçer Kaya, “TIR bir anda bariyerlere doğru geldi. Bize çarptıktan sonra karşı yönden gelen otomobili ezdi. Bu büyük kazayı ucuz atlattık“ dedi.



Kaza nedeniyle yaklaşık 1.5 saat boyunca kapanan yol, TIR ve otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



