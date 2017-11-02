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BARİYERLERİ AŞAN KAMYON D-100 KARAYOLU'NA YUVARLANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon bariyerleri aşarak D-100 karayoluna yuvarlandı

02 Kasım 2017 11:11

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
Şişli\'de Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon bariyerleri aşarak D-100 karayoluna yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücü yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Darülaceze Caddesi Talatpaşa Köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vecdi Pembegül yönetimindeki 34 TE 5446 plakalı sebze yüklü kamyon Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan kamyon daha sonra D-100 Karayoluna yuvarlandı. Kazada sürücü Pembegül, yaralanırken, kaza sonrası kamyonetteki lahanalar ise yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Pembegül sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik iki şeritten sağlanırken kaza yapan kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Görüntü dökümü:
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-Kaza yeri
-Devrilen kamyon
-Ambulanstaki yaralı
-Trafiğin kesilmesi
-Yola saçılan lahanalar
-Kamyonun yuvarlandığı köprü
-Alkol şişesinden görüntü
-Polis ve sağlık ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar

02.11.2017 - 04.14 Haber Kodu : 171102007

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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