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Bariyerleri aşan kamyon D-100 Karayolu'na yuvarlandı

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon bariyerleri aşarak E-5 karayoluna yuvarlandı

02 Kasım 2017 07:23

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ\'de Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon bariyerleri aşarak E-5 karayoluna yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücü yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Darülaceze Caddesi Talatpaşa Köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vecdi Pembegül yönetimindeki 34 TE 5446 plakalı sebze yüklü kamyon Talatpaşa Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan kamyon daha sonra E-5 Karayoluna yuvarlandı. Kazada sürücü Pembegül, yaralanırken, kaza sonrası kamyonetteki lahanalar ise yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Pembegül sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik iki şeritten sağlanırken kaza yapan kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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