T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bariyerlere çarpan otomobilin genç sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, bariyerlere çarparak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Demir (24), yaşamını yitirdi

17 Şubat 2018 13:35

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesinde, bariyerlere çarparak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Demir (24), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Hallaçlar Mahallesi Aydın- Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Ömer Demir, yönetimindeki 35 LKF 91 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ortadaki bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Demir, kaza yerinde öldü. Demir\'in cesedi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDINDemirKazaHallaçlar Mahallesi Aydın Muğla KarayoluLKFOrtadakiDevlet HastanesiJandarmaFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24