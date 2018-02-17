Bariyerlere çarpan otomobilin genç sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesinde, bariyerlere çarparak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Demir (24), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Hallaçlar Mahallesi Aydın- Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Ömer Demir, yönetimindeki 35 LKF 91 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ortadaki bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Demir, kaza yerinde öldü. Demir\'in cesedi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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