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Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra alev alev yandı

05 Şubat 2018 03:26

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN\'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası araç hurdaya döndü. 
Olay, saat 22.00 sıralarında Hasdal Kavşağı Kağıthane sapağında meydana geldi. Seyir halindeki 34 ZH 8458 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta bariyerlere çarptı.
 
ARAÇ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çarpmanın ardından otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İlk olarak diğer araç sürücülerinin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yanan lüks araçtan geriye demir yığınları kaldı. 
Kaza nedeniyle Hasdal Sapağı Alibeyköy yönü ve Kemerburgaz-TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. 
(FOTOĞRAF)

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