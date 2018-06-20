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Bariyerlere çarpan araç yuvarlandı; 5 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir yakınlarında meydana gelen kazada 2 kişinin de yaralandığı belirtildi

20 Haziran 2018 13:34

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar- Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde yaşandı. Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı araç, refüjdeki demir bariyerlere sonrasında ise menfeze çarpıp devrildi. Araçta bulunan Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa ve Tuğba Canpolat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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