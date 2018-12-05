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Bariyerler otomobile saplandı, sürücü ağır yaralandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kontrolden çıkan otomobil, yön levhalarına çarptıktan sonra takla atıp bariyerlere çarptı

05 Aralık 2018 12:59

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kontrolden çıkan otomobil, yön levhalarına çarptıktan sonra takla atıp bariyerlere çarptı. Bariyerlerin saplandığı ters dönen araçta sıkışan otomobilin sürücüsü Özkan Batır (21), ağır yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Özkan Batır yönetimindeki 42 APB 27 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yön levhalarına çarparak takla atarak, Selçuklu Köprülü Kavşağı\'nın bariyerlerine çarptı. Bariyerlerin saplandığı ters dönen araçta sıkışan Batır, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Özkan Batır, Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Batır\'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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