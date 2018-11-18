Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN- Kahta yolunda, kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü Mehmet İnan, hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta yolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi.

Mehmet İnan yönetimindeki 02 HL 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilde şans eseri sürücü hafif yaralandı. Görenleri şaşkına çeviren kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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